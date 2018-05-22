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Sulama kanalına düşen Suriyeli boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:23 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen Suriyeli boğuldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu kişi, boğuldu.

Kılılı Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde gezen Alağ Grunful (30) dengesini kaybederek, kanala düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan Grunful'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Grunful'un cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Kahramanmaraş sulama kanalı Suriye

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