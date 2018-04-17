Sulama kanalına düşmek üzere olan araçtaki 4 kişi kurtarıldı

Adana'da kontrolden çıkıp sulama kanalına devrilmek üzereyken ağaca çarparak duran otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde İbrahim Zümrütçü'nün kullandığı 01 KF 392 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak sulama kanalı yatağına devrildi. Araç bir ağaca çarparak durdu.
Otomobildeki Gülda ve Fatma Süreyya Kuş ile Suriye uyruklu Ali El Ali, çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı.
Sulama kanalına devrilme tehlikesi bulunan otomobilde sıkışan sürücü Zümrütçü'nün kurtarılması için durum polise bildirildi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmesinin ardından sürücü, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartıldı.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Zümrütçü'nün durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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