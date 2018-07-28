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Sulama kanalına giren çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 20:48 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, serinlemek için arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Yaşar Cezaroğlu (14), akıntıya kapılarak boğuldu.

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, serinlemek için arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Yaşar Cezaroğlu (14), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, saat 17.30 sıralarında Hamzabalı Mahallesi'ndeki bulunan sulama kanalında meydana geldi. Yaşar Cezaroğlu, yanındaki arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan Cezaroğlu, arkadaşının kurtarma çalışmalarına rağmen sudan çıkamadı. Cezaroğlu'nun arkadaşı durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AFAD ekipleri çocuğu kanaldan çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cezaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz çocuğun cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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