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Sulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama amacıyla Karaçay deresinden su verilen kanallarda kalan balıklar, bir grup duyarlı genç tarafından kurtarılarak yeniden dere yatağına bırakıldı.

Sulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardı

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama amacıyla Karaçay deresinden su verilen kanallarda kalan balıklar, bir grup duyarlı genç tarafından kurtarılarak yeniden dere yatağına bırakıldı.
Toprakkale ilçesinde bahçe sulamada kullanılması amacıyla ilçe merkezinden geçen sulama kanallarına belediye tarafından Karaçay deresinden su verilmeye başlandı. Dereden çok sayıda irili ufaklı balık da sulama kanallarına girdi. Debinin azalmasıyla birlikte birkaç gün sonra kanala giden su kapatıldı. Kanaldaki balıklar da susuzluk nedeniyle telef olmaya başladı. Bir grup genç, balıkları kurtarmak için seferber oldu. Gençler, topladıkları balıkları, içi su dolu kovalara koyarak, yeniden Karaçay deresine bıraktı.
​Gençlerden Ökkeş Akgünler, her yıl bu dönemde sulama kanalına su verilmesiyle aynı manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte canlı kalan balıkları kurtarmak için uğraştıklarını belirten Akgünler, "Amacımız kurtarabildiğimiz kadar balığı kurtarmaktı. Topladığımız balıkları traktörün römorkuna koyarak Karaçay’a bıraktık" dedi.
Karaçay’dan bahçe sulamak için belediye tarafından sulama kanalına belli aralıklarla su verildiğini aktaran Akgünler, "İlk ve ikinci verilen sularda çok sayıda balık da sulama kanalına giriyor ve maalesef sular kapatılınca telef oluyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardıSulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardıSulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardıSulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardı

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