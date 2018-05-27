HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama amacıyla Karaçay deresinden su verilen kanallarda kalan balıklar, bir grup duyarlı genç tarafından kurtarılarak yeniden dere yatağına bırakıldı.

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama amacıyla Karaçay deresinden su verilen kanallarda kalan balıklar, bir grup duyarlı genç tarafından kurtarılarak yeniden dere yatağına bırakıldı.

Toprakkale ilçesinde bahçe sulamada kullanılması amacıyla ilçe merkezinden geçen sulama kanallarına belediye tarafından Karaçay deresinden su verilmeye başlandı. Dereden çok sayıda irili ufaklı balık da sulama kanallarına girdi. Debinin azalmasıyla birlikte birkaç gün sonra kanala giden su kapatıldı. Kanaldaki balıklar da susuzluk nedeniyle telef olmaya başladı. Bir grup genç, balıkları kurtarmak için seferber oldu. Gençler, topladıkları balıkları, içi su dolu kovalara koyarak, yeniden Karaçay deresine bıraktı.

​Gençlerden Ökkeş Akgünler, her yıl bu dönemde sulama kanalına su verilmesiyle aynı manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte canlı kalan balıkları kurtarmak için uğraştıklarını belirten Akgünler, "Amacımız kurtarabildiğimiz kadar balığı kurtarmaktı. Topladığımız balıkları traktörün römorkuna koyarak Karaçay’a bıraktık" dedi.

Karaçay’dan bahçe sulamak için belediye tarafından sulama kanalına belli aralıklarla su verildiğini aktaran Akgünler, "İlk ve ikinci verilen sularda çok sayıda balık da sulama kanalına giriyor ve maalesef sular kapatılınca telef oluyorlar" diye konuştu.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Gemlik'te karayolu göle döndü/ Ek fotoğraflarGemlik'te karayolu göle döndü/ Ek fotoğraflar
Gemlik'te karayolu göle döndüGemlik'te karayolu göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.