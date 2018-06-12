HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:46 | Son Güncelleme

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de girdiği sulama kanalında kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Toprakkale ilçesi Şehit Emrah Yazgan Caddesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 5 yaşındaki Hasan Şahin Gönler'in bulunması için dün başlatılan çalışmalara devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aramalarda, Gönler'in cesedi, kanala girdiği yerin yaklaşık 20 kilometre uzaklığında, Adana'nın Ceyhan ilçesi yakınlarında bulundu.

Gönler'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Cemaat, 738 yıllık 1111 taneli tespihi çekiyorCemaat, 738 yıllık 1111 taneli tespihi çekiyor
Kılıçdaroğlu: O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazımKılıçdaroğlu: O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma Çocuk Osmaniye sulama kanalı

En Çok Okunan Haberler

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat!

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat!

Teröristlere gönderilen talimat ortaya çıktı!

Teröristlere gönderilen talimat ortaya çıktı!

ROTEFORRAW: Zeynep Arolat, Salih Aksu ve Hande Oney'den dikkat çeken proje

ROTEFORRAW: Zeynep Arolat, Salih Aksu ve Hande Oney'den dikkat çeken proje

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.