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Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerce, Şeyhçoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında yapılan arama çalışmaları sonucu Uveys Hamadi'nin (12) cesedine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hamadi, dün arkadaşlarıyla Şeyhçoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş, su altı polis ekiplerince kanalda arama çalışması başlatılmıştı.

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dalgıç il emniyet müdürlüğü sulama kanalı Suriyeli Şanlıurfa Uveys Hamadi

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