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Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 00:24 | Son Güncelleme

Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Mersin'den akrabası Musa Günay ile Adana'ya gezmeye gelen ve serinlemek için dün akşam girdiği merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında kaybolan Sait Bulut'un (22) cesedi, vatandaşlar tarafından suya girdiği yere yaklaşık 2 kilometre mesafede fark edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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