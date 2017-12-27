Sular 25 metre çekildi! Kentte panik yaşandı!

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için sahile gelen çok sayıda kişi, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini belirtti.
Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok. Bu gel gite bağlı bir çekilme" dedi. MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy ise sahildeki deniz suyu çekilmesini bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi. Bilimsel anlamda bugüne kadar böyle bir bağlantı kurulamadığını anlatan Önsoy, çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini söyledi. (AA)
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