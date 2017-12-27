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Sular 25 metre çekildi! Kentte panik yaşandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 16:25 | Son Güncelleme 8 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde "Sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için sahile gelen çok sayıda kişi, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini belirtti.

Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok. Bu gel gite bağlı bir çekilme" dedi. MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy ise sahildeki deniz suyu çekilmesini bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi. Bilimsel anlamda bugüne kadar böyle bir bağlantı kurulamadığını anlatan Önsoy, çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini söyledi. (AA)

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deniz Muğla Ula

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
akşama deprem var..
sular yunanistan'a iltica etmiştir..
çocuğa bile sorsan sebebinin ay olduğunu söyler
o.tan teyyare selam söyle o yare... ortalığı olağan şeylerle olağanüstüymüş gibi bulandıranlara çanak tutmakta birebirsiniz.
fotoğraflarda panik yapan kimseyi göremedim.
nokta
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