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Sular altında kalmasıyla taşınacak Yusufeli'de tanıtım gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

 ARTVİN’de, baraj ve Hidroelektrik Santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN’de, baraj ve Hidroelektrik Santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İlçede 150 hektarlık alandaki 3 bölgede sürdürülen çalışmalar, düzenlenen tanıtım gezisiyle yöre halkına tanıtıldı, talepler alındı.

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacak olması nedeniyel yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi de sulara gömülecek. 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 150 hektarlık alanda, 3 bölgede süren çalışmalar için ilçede tanıtım gezisi düzenlendi. Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve İl Genel Meclis üyelerinin de katıldığı gezide ilçe sakinleri bilgilendirdi. Tanıtım gezisine katılanlar ise ‘komşu seçimi', 'hak sahibi olamayanların durumu', 'yapılacak konutların fiyatları’ gibi konulara ilişkin taleplerini iletti.

1600 YETİŞMİŞ AĞAÇ DİKİLECEK

Çalışmaların sürdürüldüğü alanda, kayanın üzerine çıkarak, kalabalığa seslenen Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, “Babalarımızdan ve dedelerimizden miras almış olduğumuz baraj ve yeni yerleşim sorununu, sizlerle beraber evlatlarımıza ve torunlarımıza bırakmayacağız. 334 konutun inşa edildiği bu alana 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Düşünün ki konut başına 5 ağaç, 50- 60 gül, zakkum gibi çalı türü peyzaj bitkisi olacak. Üçüncü bölgenin önünde görülen 100 dönümlük alan tarımsal olacak. 100 dönümü, 334 konuta bölerseniz yaklaşık 250- 300 metrekarelik alan çıkıyor” dedi.

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