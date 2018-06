Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU İfadelerdeki çelişkiler ve genç kızın ölümündeki soru işaretleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın bizzat takip ettiği soruşturmanın cinayet soruşturmasına dönüştürüldüğü ve bu kapsamda Ç.A. ve B.Y.'nin tekrar ifadelerinin alındığı öğrenildi. İfadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle tekrar serbest bırakılan Ç.A. ve B.Y. için, soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konulduğu, her iki kişiye de haftada bir kez karakola imza atma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLERDE BİRLİKTE PLAZAYA GİRİYORLAR



Soruşturmayı yürüten savcılık plazadaki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Görüntülerde olay öncesi Ç.A., plazaya giriyor ve güvenlik görevlisi ile konuşuyor. Ç.A. dışarı çıkıyor ve arkasından Şule Çet, B.Y. ile içeri giriyor. B.Y. elindeki yiyecek olduğu tahmin edilen poşeti güvenlik görevlisine veriyor ve ardından da asansöre doğru gidiyorlar. Ç.A. da Çet ve B.Y.'den sonra tekrar içeri girerek üst kata çıkıyor. Olayın yaşandığı andan itibaren de Ç.A. ve B.Y. plazanın dışına çıkıyor. Bu anlar koridor karanlık olduğu için tam olarak belli olmuyor. Ancak bir süre sonra güvenlik görevlilerinin yanına gelen B.Y.'nin üzüntülü tavırları dikkat çekiyor. Güvenlik görevlileriyle telaşlı bir şekilde konuşan B.Y. cep telefonuyla da birilerini arıyor.

DHA