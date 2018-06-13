Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet, doğum günü olan 29 Mayıs gecesi, Çankaya'da bulunan plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yetirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmaya göre Çet, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı iş yerinden, işe sonradan ortak olan kişi tarafından çıkarıldı. Bunun üzerine asistanlığını yaptığı Ç.A, Çet'i arayarak, "Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup konuşuruz” diyerek 28 Mayıs 2018 tarihinde genç kızla randevulaştı. Çet, buluştuğu Ç.A. ve B.Y. ile saat 23.54'te plazaya geldi. 29 Mayıs saat 04.00 sıralarında da Çet plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

İFADESİNDE 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ



Olaydan sonra gözaltına alına Ç.A., Çet'in, bulundukları odadan ayrıldığını ve bir süre sonra yanına gittiğinde intihar etmek için pencereye çıktığını gördüğünü söyledi. Ç.A. ifadesinde, "Kendini sarkıtmış, 'atlayacağım' diyordu. Tutup çekmeye çalıştım, ancak engelleyemedim" dedi. Ç.A. ve B.Y., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İfadesi alınan ev arkadaşı ise Çet'in aynı gece cep telefonundan “Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor” diye mesaj attığını söyledi.