Şule Çet olayında yeni gelişme! İşte katil zanlılarının ilk ifadesi

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Şule Çet, Ankara’daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Önce olayın intihar olduğu iddia edilmişti. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. soruşturmanın genişletilmesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çağatay A.’nın be Berk A.’nın mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Şule Çet’in katil zanlısı olarak gösterilen Çağatay A., savunmasında, “suçsuzum” dedi. Tecavüz iddialarını reddeden Çağatay A. “Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı” iddiasında bulundu ve daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

"ÇAĞATAY’IN ELİ ŞİŞMİŞTİ, ONA VURDUM"



Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığını ifade ederek suçsuz olduğunu öne sürdü. Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay A.’ya vurduğunu öne sürdü.

Berk A., ifadesinde, “Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını, düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay’ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. 'Buradan bir kız geçti mi' diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay’a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı” iddiasında bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağatay A. ile Berk A., çıkarıldıkları mahkemede, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından hafta sonu tutuklanmıştı. (NTV)

