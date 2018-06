Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek röportajında yöresel şiveyle söylediği "Laiklik elden gidiyor." sözüyle sosyal medyada gündeme gelen, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi." mesajını paylaştığı emekli Süleyman Çakır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sinoplu olduğunu ve Üsküdar'da ailesiyle yaşadığını anlatan Çakır, seçimden önce verdiği röportajda, ülkede geçmişte yaşanan sorunları, zulüm günlerini, vatandaşların öğrenmesi için dile getirmek istediğini söyledi.

İstanbul'da suların akmadığı, çöplerin toplanmadığı, hastanelerde uzun kuyrukların olduğu günleri yaşadığını anlatan Çakır, şunları aktardı:

"Ülkedeki bu hizmetleri görünce eskileri anlatmamak elde değil. Bugün bakıyorsunuz, ambulans evlere geliyor. Her hastaneye gidiyorsun. SSK, devlet ve askeri hastanelere gidebiliyorsun. Her şey kolaylaştı. Bu iktidarın yaptığı hizmetleri görmemek, ihanettir, aleyhinde konuşan vatan hainidir, başka izahı olmaz. Türkiye'de bu millete hizmeti göremeyene ne nedir? Babamın oğlu olsa vatan hainidir. 'Vatandaşa niye istemiyorsun, bana izah et.' diye soruyorum. 16 yıldır daha sularım 2 saat kesilmedi. 2000 öncesi 4 gün akmazdı, 2 gün akardı. O da bulanık suydu. Çöpler bir ay toplanmadı, hastanede kuyruklar... Hastaneler sinek yuvasıydı, pislikten geçilmezdi, şimdi gidiyorum, pırıl pırıl."