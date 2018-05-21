Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir sokak röportajı sırasında kullandığı ifadeler ve "Laiklik elden gidiyor, irtica geliyor. 155'i ararım, içeri aldırım. Biz burada kürtaj yapıyor" sözleriyle gündem olan Süleyman Çakır isimli vatandaşın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay sonrasında AK Parti Üsküdar ilçe binasında ağırlanan Çakır, son olarak bir seçim standında konuşma yaparken görüntülendi.



