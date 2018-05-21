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Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:06 | Son Güncelleme

Sokak röportajındaki sözleri ile gündeme gelen Süleyman Çakır isimli vatandaşın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çakır, AK Parti'nin seçim standında konuşma yaparken görülüyor.

Bir sokak röportajı sırasında kullandığı ifadeler ve "Laiklik elden gidiyor, irtica geliyor. 155'i ararım, içeri aldırım. Biz burada kürtaj yapıyor" sözleriyle gündem olan Süleyman Çakır isimli vatandaşın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay sonrasında AK Parti Üsküdar ilçe binasında ağırlanan Çakır, son olarak bir seçim standında konuşma yaparken görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Çakır ak parti kürtaj

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
TİPİK AKP SEÇMENİ
@sadikyuceer bravo!
yeteeeeeeeeeeeeeeeer be bu karacahil mahluğu artık görmek istemiyoruz midemiz kalktı TAMAM
Yani Allah a sukur akp li değilim,bunlarla aynı çatı altında olmak buyuk zül ...bu cahili konusturup ağırlıyolar.
AYARLAMA ADAMMIŞ ANLAŞILDI MORUK.
İyice soytarı olacak.
boyun devrilsin şarlatan tam akp ye yakışan tip işte
su adami konusturuyoraunuz ya yazik su ulkeye.
BEYİN BEDAVA AMA BUNUN GİBİLERİN BEYNİNDE MAKARNA VAR
Eşofmanlı Şevket Hoca değil mi bu?
allahım sen konuyu bılıyorsun bıraz akılda bu amcama ver olur mu
ÜLKE bu tür boş ve gereksiz mahlukatın diline düşmüş GENÇLİK tamam TAMAM diyecek İNŞŞALLAH
Bütün kabahat kürtajda, memlekette akıllı adam yetişmiyor:)))
hepsi oyun. Kürtaj pardon röportaj dahil oyun.
hala geç kalınmış değil:))) kürtajı gerçekleştirin:)))))
çomarların hükümranlık sürdüğü devir normaldir
tam konuşmacınızı bulmuşssunuz cehalet sizin ön adınız zaten.
acaba nediyeahhh
Acun'a söyleyin bunu survivor a alsın
YALAKALIK DİZ BÖYU BU ÜLKEDE.
mal parti
kurtlar vadisinden sonra Süleyman Çakır ın düştüğü duruma bak yazık ya
bunlar hep makarnadan hamur işi zararlı diyoruz yedirmeyin :D
YAV BU ŞARLATANIN BEYNİ SULANMIŞ TIPİNE MODELINE BAK BİR KERE EGITIMSIS BIR TOPLUMU GÜTMEK KOLAYDIR ORNEGİ ORTADA??
Yahu bırakın şu kör cahili. haber yaptıkça yarın başımıza milletvekili yapar bunlar birde. Başbakanın TÜRKÇE yazı yazmasını bilmediği partide bunların olmasını normal
ne diyo bu memleket bunlara kaldıysa vayy halimize gerçi vay halimize ya
Allahtan fazla bi boyun yok. Yere yakın olandan korkacan abi
ŞUURU FELAN YERİNDEMİ BU ADAMIN :)
ne yazık ki ayni ülkede yaşıyoruz ve bunlardan çok var
EN NEDEMİŞ ATALARIMIZ 1000 APTAL DOSTUM OLACAĞINA,1 AKILLI DÜŞMAN OLSUN DAHA İYİ.
Saray soytarısız olmazmış!
Akp yi bunlar bitirdi zaten.verdiler gazi attilar iftiralari ondan sonra dindar gecinerek aslinda hem islama hemde akpye zararin buyugunu verdiler.Bir çoğu cikari icin cahil insanlari kullandilar sonuc ortada ileri turkiye diyoolarrr
geçen seçimlerde ş.urfadan bir akpli aday adayı şarlatan çıkmıştı.diyorduki yağmur bile akp yüzünden yağıyor.yağmuru tayyip yağdırıyor.bu komik adamı tv ler gazeteler çağırıp röportaj yapıyor dalga geçiyorlardı.tıpkısının aynısı.malın önde gideni.
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