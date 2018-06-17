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Süleyman Demirel, kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün üçüncü yıldönümünde Isparta'daki mezarı başında törenle anıldı.

Süleyman Demirel, kabri başında anıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün üçüncü yıldönümünde Isparta'daki mezarı başında törenle anıldı.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mezarının bulunduğu Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalcatepe'de, Isparta Valiliği koordinesinde anma programı düzenlendi. Anıt mezar çalışmalarının yapılması dolayısıyla anma programı Demirel'in mezarının yaklaşık 5 metre önündeki alanda yapıldı.
Törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Garnizon Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, eski bakanlardan Yaşar Topçu, Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Süleyman Demirel'in kardeşi merhum Şevket Demirel'in eşi Sezen Demirel, kızları Nihan Atasagun, Binhan Kesici ve Neslihan Demirel, Demirel'in doktorluğu ve başdanışmanlığını da yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili adayı Aylin Cesur ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından anıt mezarın ön tarafına konulan platformun üzerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından askeri törenle cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Daha sonra aynı platforma Başbakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi çelenkleri de kondu. Çelenk töreni sonrası saygı duruşunda bulunuldu. Dua edilmesinin ardından da Demirel ailesi taziyeleri kabul etti. Demirel'in anıt mezarına gül ve lavanta konulurken, tören alanına da gül suyu sıkıldı.
ANIT MEZAR ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Diğer yandan Süleyman Demirel'in anıt mezarının yapım çalışmalarının da devam ettiği görüldü. Toplam 68 dönüm inşaat alanına sahip anıt mezarda 4 dönüm üzerine kurulacak 27 metre yüksekliğinde kule ve 9 baraj minyatürü de yer alacak.

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