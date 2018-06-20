Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in, Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.
Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken, üniversitenin rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya olayla ilgili bir adım atması için çağrı yapılıyor.
Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, tepkilerin büyümesinden sonra twitter hesabındaki tweetleri takipçileri dışındakilere kapattı.
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