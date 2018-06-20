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Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü'nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor. Twitter kullanıcıları, Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı skandal yorum sebebiyle görevinden alınması gerektiğini ifade ediyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in, Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken, üniversitenin rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya olayla ilgili bir adım atması için çağrı yapılıyor.

Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, tepkilerin büyümesinden sonra twitter hesabındaki tweetleri takipçileri dışındakilere kapattı.

twitter-ozdemir

İşte Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in skandal paylaşımı:

faruk-ozdemir-twitter-paylasimi

Özdemir’in paylaşımına gelen tepkiler:

tepkiler

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