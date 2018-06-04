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Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2016'dan bu yana 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını belirterek, "Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. Ardından 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak" dedi.

Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadyumu'nda 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni' gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Erhan Gülveren ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile bekçilerin yakınları katıldı.

DHA'nın haberine göre Törende konuşan Bakan Soylu, 21'inci yüzyıl için hayal ettikleri dünyanın beklediklerinden çok farklı olduğunu belirterek, bazı ülkelerin, diğer ülkelerin zenginliklerine göz diktiğini ifade etti. Bu nedenle söz konusu ülkelerin terörizme finans sağladığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin bu karanlık tablo içinde merhametini ve vicdanını kaybetmeyen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

'KÜRT-TÜRK, ALEVİ-SÜNNİ, SAĞCI-SOLCU DEMEDİK'

Bakan Soylu şunları söyledi: "780 bin kilometre vatan toprağının her santimetresine dört elle sarıldık. Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu demedik. Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı taşıyan herkesi kardeşimiz bildik ve kucakladık. Şimdi ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunda huzur var. Gece yarısına kadar insanlar sokaklarda huzur içinde geziyorlar. Belediyelerimiz terör örgütlerine değil, milletine hizmet ediyor. Birileri bizi PKK ile terbiye etmek istedi, güç yetiremediler. Birileri bizi DEAŞ ile terbiye etmek istedi güç yetiremediler. FETÖ ile bir gece bize baskın vermek istediler, güç yetiremediler."

'10 BİN KİŞİLİK BEKÇİ KADROSU AÇILACAK'

Ardından bekçilerin çok önemli bir görev üstleneceğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bana bizzat 'ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum' dedi. Bunu talimat olarak kabul ettik ve çalışmalara başladık. Eskiden beri var olan kolluk gücümüzün kapasitesini arttırıp yeniden işlev kazandırıyoruz. 2016'dan itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçimizi göreve başlattık. Bugünde 700 arkadaşımız Ankara'da görev yapmak üzere yemin ederek göreve başlayacaklar. Halen 567 arkadaşımızın da evrak, sağlık raporu gibi işlemleri devam ediyor. Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara'ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak. Yapacağınız iş alelade bir iş değildir. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ailemiz, malımız, canımız, namusumuz sizlere emanet. Vatandaşımızın huzurlu uyuması sizlerin sorumluluğundadır. Artık siz bulunduğunuz mahalledeki her evin bir evladısınız. Siz o eski mahalle kültürümüzün, o büyük ailelerin yeniden oluşmasına, insanların rahatça birbirleriyle huzur içinde o mahallelerde yaşamasına vesile olacaksınız. Bu işin ucunda tehlike var, sorumluluk var, şehadet var, Allah'ın rızası var."

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından 700 bekçi yemin edip düdük çalarak görevine başladı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk Vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerliğini bitirmiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

BEKÇİ ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında illere göre sayı dağılımı, başvuru şartları, başvurunun nasıl yapılacağı, sınav tarihleri ve diğer tüm ayrıntılar Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfaları aracılığı ile başvuru son tarihinden en az on beş gün evvel duyurulacaktır. Üç aşamalı sınava tabi tutulacak olan adayların sınavlarda ödeyeceği ücret Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenecek.

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