Süleyman Soylu'dan ABD'ye yaptırım yanıtı!

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’de bulunan mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Gül’ün ve Soylu’nun rahip Andrew Brunson’un tutuklanması ve yargılanmasından sorumlu kurumların sorumluları olduğu belirtildi.

Kararın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

ADALET BAKANI GÜL: ABD'DE TEK KURUŞ PARAM YOKTUR



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.



