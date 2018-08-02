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Süleyman Soylu'dan ABD'ye yaptırım yanıtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararı için, "ABD'de bir malımız var; FETÖ. Onu bırakamayız, alacağız" dedi.

Süleyman Soylu'dan ABD'ye yaptırım yanıtı!

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’de bulunan mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Gül’ün ve Soylu’nun rahip Andrew Brunson’un tutuklanması ve yargılanmasından sorumlu kurumların sorumluları olduğu belirtildi.

Kararın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

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ADALET BAKANI GÜL: ABD'DE TEK KURUŞ PARAM YOKTUR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu ABD Türkiye yaptırım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ülke yanıyor pahalılıktan bunlar hala fetö diyor. Yahu kardeşim ekonomiyi düzeltin artık millet cinnetin eşiğinde pazarda herşey 4 lira 5 lira 10 lira. Bu mevsimde domates bile 3-4 lira. Ülkede tarım vardı onuda bitirdiniz. Markette çer çöp alıyosun en az 100 lira gidiyor. Sizinde fetonuzunda alayınızında....
Sen bu saatten sonra başka bişey alırsın.
doğru demiş o malı bırakmaya az orda inşallah.Türkiye devleti olarak faik durmalı,halk olarak devletimizin arkasında yı.Bu kadar ayak oyunlarına karnımız tok.Türk milliyetçisi olarak arkanızdayım,arkanızdayız inşallah...
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