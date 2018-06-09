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Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Soylu canlı yayında yeni bir suikast ve yeni bir darbe girişimi planı olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, "FETÖ, sübliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri var" ifadesini kullandı. Kandil'e yönelik yapılan terör operasyonlarına da değinen Soylu, "İstediğimiz an Kandil'i ele geçirebiliriz" dedi.

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

PKK ile mücadele konusunda çok iyi bir entegrasyon sağlandı. Hem Emniyet hem MİT hem de diğer istihbaratları katıyorum buna. MİT ve TSK mensupları arasında yoğun bir destek var. Terörle mücadele konusunda başarının bir nedeni de teknolojik üstünlük. Şimdi kendi üretimimizle İHA'lar, SİHA'lar zırhlı araçlar... Çözemediğimiz tek şey var. El yapımı patlayıcılar. Bunu dünya da çözemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya bir konsept koymuş. Mücadele stratejimiz değişti. Terörü kaynağında kurutmak. Önleyici istihbarat da çok önemli. Gerekli müdahaleyi anında yapılıyoruz. Bu orada mücadele eden arkadaşlarımıza da moral veriyor.

"AKSİ OLSAYDI ENSEMİZDE BOZA PİŞİRİRLERDİ"

Çukur ve hendeklerden sonra PKK'ya karşı nefret oluştu. Bu bize büyük destek sağlıyor. Biz demokrasi ve hukuk içinde kalarak terörle ancak bu kadar iyi mücadele edilir. Aksi olsaydı Avrupa'da ensemizde boza pişirirlerdi. Oradaki bütün arkadaşlarıma bunun için teşekkür ediyorum. Her okulda öğretmen her hastanede doktor var.

OHAL AÇIKLAMASI

Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur OHAL olmadan yoluna devam eder.

FETÖ ve terör örgütlerinin şöyle bir özelliği var. Çok konuşuyorlar az eylem yapıyorlar. Gerek PKK gerek FETÖ'nün engellenen çok eylemi var. FETÖ ile mücadelemizi bir 15 Temmuz'da yakaladıklarımız var. İki Bylock üzerinden yakalananlar var. Üç anklesörlü telefonlar var. Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz.

"YENİ BİR DARBE YENİ SUİKAST PLANLARI VAR"

Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar'da çok güçlüler. Özellikle dışarda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de daahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu FETÖ 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
halk gerçekten sıkıldı artık yeter tamam
bakan bey fetöcüler sizi adamlarınız,nerede olduklarını biliyorsunuz.neyi bekliyorsunuz?
fetö hücreleri varda iki yıldır neyapıyorsunu işiniz gücünüz milleti kandırmak bal yapmayan arı gibisiniz VIZZ. VIZZZ VIZZZZZ
Bizde yuttuk
sayın soylu önce içinizdeki fetöcüleri bitirirseniz hiç kimse ülkemize bulaşamaz her yeri temizlediniz göya birde şu siyasi fetöcüleri temizleyin görelim türk halkı olarak siyasi hücreleri bitirelim
Mağdurum yalanı ile oyları toplayın gidicisiniz dstm
sayın bakanım siz ülkenin menfaatlerini düşünün darbeye teşeppüs olursa halk olarak yine gereğini Yaparız
DARBENİN HAYIRLISI RAMAZANDA YAPILANIDIR İKİ BAYRAM ARASINDA DARBE OLMAZ
neyi nerde nasıl konuşacaklarını saputtılar. biri diyor ohal kalkacak biri diyor tehdit var. tehdit varsa ohal neden kalkıyor. tehdit yoksa ohal hala neden var. seçmeni bu kadar mı slak sanıyolar. yada % 50 nin içinde bunu idrak edebilecek % 10-20 demi yok. yolcudur abbas, bağlasan durmaz. ne kadar güzel bir tekerlemeymiş.
ulan aylar önce sölemişlerdi seçimleri kaybedeceklerini görünce darbe olacak diye engelleyecekler diye harbiden doğru çıktı.. siz varya karı gibisiniz karı.. darbe kim yapacak ?????
Madem biliyorsunuz, bulun yakalayın kardeşim. Seçimi iptal için bahaneler aramayın.
Seçim yaklaştı ya yine darbe senaryoları başladı içişleri bakanı degilmisin millete yansıtmadan bitirin o zaman yada sende fetocusun haberi fetocular saklansın diye yapıyorsun
SABAH AKŞAM YALAN SÖYLÜYORSUNUZ MÜSLÜMANIZ DİYORSUNUZ AMA HİÇ MÜSLÜMANLIKLA UYAN ŞEYLER YAPMIYORSUNUZ KARDEŞİM BU HALK YANDAŞLARINIZ VE RANTÇILARINIZ HARİÇ SİZİ İSTEMİYOR LÜKS VE ŞATAFAT HARAM İÇİNDE HZ. PEYGAMBERİN ÜMMETİ OLAMAZSINIZ
millet sıkıldı artık yeter 2 yildir kalıyorsunuz çalmaktan baska
ya TAMAM artık ne beklersiniz 16 senedir gereğini yapın
kandilede girebiliriz değil giriyoruz dicen giriceksin.cümle aleme yaydıktan sonra tek bir terörist orda dururmu heeee dururmu
Bugüne kadar Kandile neden harekat yapılmadı,önce bunun hesabını bir verin?
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