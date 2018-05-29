Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

Soylu, “ABD'nin desteklediği YPG, DAEŞ ile anlaştı. Türkiye sınırından Avrupa'ya geçen tek bir DAEŞ'li yok. DAEŞ ile YPG anlaştı. Bunun bedelini de Avrupa ülkeleri ödeyecek. Rakka'dan ayrılan DAEŞ'liler nereye gitti? Kimisi Avrupa'ya, kimisi Pakistan, Afganistan'a gitti. Avrupa çok büyük bir tuzağa düştü. Avrupa'da bombalar patlayıp, eylemler yapıldığında, Avrupalı siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak” diye konuştu. Soylu ayrıca ABD'yi işaret ederek "Koskoca Avrupa okyanus ötesi bir ülkenin oyuncağı haline geldi" dedi.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre , Türkiye'de ABD Büyükelçiliği görevini yaparken Afganistan'a atanan John Bass'i özellikle hedef aldı ve Bass'in Kabil'e atanmasından sonra Türkiye'ye bir Afgan göçünün başladığına dikkat çekti.

Edirne'de, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile 'Sınır Güvenliği ve İşbirliği' konferansı düzenlendi. Konferansa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Valentin Radev, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile Frontex Direktör Yardımcısı Berndt Körner, Edirne Valisi Günay Özdemir katıldı.

'TAHRAN MI BİR OYUN OYNUYOR DİYE DÜŞÜNDÜK'

“Afgan mülteciler Türkiye'ye ilk gelmeye başladıklarında önce ‘Tahran bir oyun mu oynuyor' diye düşündük” diyen Soylu sözlerine şöyle devam etti:

“Sonra baktık rota doğrudan Afganistan'dan oluşturuluyor. Bizim burada başımıza bela olan bir büyükelçi şimdi ABD'nin Afganistan Büyükelçisi oldu. Orada yine bir takım şeyler karıştırıyor. 1.5 ay içinde yaklaşık 14.000 Afganlıyı uçaklara bindirip geri gönderdik. Avrupa'ya 3-4 binlik göç olsun olağanüstü toplantılar yapıp, hemen telefonlara sarılırlar. Uyuşturucu konusunda da doğudan batıya doğal maddelerden yapılmış uyuşturucu trafiği var. Afganistan kaynaklı. Bu uyuşturucu meselesini kim tetikliyor? Biraz önce bahsettiğim göçü kim tetikliyorsa, uyuşturucu trafiğini tetikleyen güç de odur” dedi.

'TÜRKİYE KİMSENİN TAMPONU DEĞİLDİR'

Avrupa ile yapılan mülteci anlaşması konusundaki son rakamları da veren Soylu şunları kaydetti:

“Buna göre Türkiye 13.724 göçmeni geri alırken, Avrupa'ya 626 kişi gönderildi. Türkiye göçü önlemeyi değil, yönetmeyi seçti. Oysa Avrupa ise göçü önlemeye çalışıyor. Türkiye kimsenin göç konusunda bariyeri ya da tamponu değildir. Türkiye kimsenin uyuşturucu kaçakçılığı ya da terör konusunda bariyeri ya da tamponu değildir. Fikir ayrılıklarımız olsa da Avrupa bu konularda bizim doğal ortağımızdır. Burada bir yük varsa hep beraber paylaşmak zorundayız."

Bakan Soylu'nun verdiği bilgiye göre, Türkiye-AB anlaşmasında Ege denizinden göç yolunun kapanması üzerine, Kasım 2017'de Karadeniz üzerinden yeni bir yol kurulmaya çalışıldı. Ancak Karadeniz ülkelerini hızlıca işbirliğine girmeleriyle bu yol da boşa çıkarıldı.

