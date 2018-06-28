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Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, Doğubeyazıt'ta Mevlit Bengi'nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu.

"HDP, PKK ÜZERİNDEN MİLLETTEN İNTİKAM ALMAKTADIR"

Soylu katledilen Bengi'nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak " Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu'da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" diye yanıtladı.

"SANDIKTA BERABERLERSE CENAZEDE DE OLACAKLAR"

Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili " Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştuİl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit.

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Süleyman Soylu CHP HDP şehit cenaze

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Akp bu seçimden istediğini alamadığı için şimdiden erken seçim hazırlıklarına başladı ve bu hazırlıkları yine her zamanki gibi chp lileri pkk lı gibi gösterip daha yüksek oy alma amacına istinaden yaptıkları ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Ne demek il başkanlarını protokole almamak. Sen kimsin be adam
Bu olmadı sayın bakan. Cumhuriyetin kurucu değerlerinden uzaklaşmış da olsa CHP bu ülkenin bir değeridir. O partiyi PKK ile yanyana getirip halkın önünde hedef göstermek hiç hoş değil.
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