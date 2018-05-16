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Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Her güzel şeyin altında kadının imzası var

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 'Bu topraklarda güzel ne varsa altında bir kadının imzası var' ifadelerini kullandı.

.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 'Bu topraklarda güzel ne varsa altında bir kadının imzası var' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu kadın

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
O zaman Meral Akşener'e oy veriyoruz:)
haklısın bakanım adamların yapamadığını madamlar yapar...daha da İYİ olacak....
Yanı şimdiden itraf ediyo akşener gelirse şimdikinden çok daha güzel olacak
muhalefet alın size malzeme yiyin
Meral hanım gizli destekçisi.
sonunda oldu işte İYİ ler geliyor Akşener geliyor
sen çok fazla ortada görünme sayın bakanım. sen ortaya çıkınca akp’nin oyları düşüyor
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