Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih’te ziyaretlerde bulundu. Teravih namazını Fatih Camisi’nde kılan Soylu, ardından burada vatandaşlara hitap etti.
Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iftar programına katıldığını ve kendisinin Fatihlilere selam gönderdiğini ifade eden Soylu,
"Bizim memleketimiz çok çekti, bu ülkede Başbakan asıldı, hiç kimseye ağzını açtırmadılar. Bu ülkede insanları, kıyafetlerinden dolayı sen başı açıksın, sen başı örtülüsün diye bir ayrımla karşı karşıya bıraktılar. Biz, 21. yüzyılın başına kadar tam 300 yıl boyunca bu ülkede bizi gerileme dönemine mahkum ettiler." dedi.
Soylu, terörle mücadele edildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Terörle mücadele ediyoruz. Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DHKP-C ve bilumum terör örgütleri var. Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi olsa da terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bir taraftan uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Bilmenizi isterim, terörle nasıl başarılı bir şekilde mücadele ettiysek, uyuşturucuyla da aynı şekilde mücadele ediyoruz. Sadece Ocak ayından bugüne kadar hani ben bir söz söyledim de bazıları bana burun kıvırdılar ya, ’bir İçişleri Bakanı böyle bir şey mi söyler mi? Bundan sonra olacakların mes’ulü sensin’ diye. Evet ben mes’uliyeti üzerime alıyorum. Ne olacak? Ocak ayından bugüne kadar tam 8 bin tane uyuşturucu satıcısını, o bize kabahat bulanlara inat bir şekilde kodese tıkıverdik, geçen sene de 21 bin kişiyi. İstanbul için söylüyorum, bütün arkadaşlarım bu konuda seferberler, bu uyuşturucunun belini kıracağız ve bunu İstanbul’dan da Türkiye’den de kazıyacağız. Kolumu tutan çok anne, baba oldu, evlatlarının karşı karşıya kaldığı durumla ilgili çaresizliğini çok anlatanlar oldu. 2016’da yakalanan toplam uyuşturucu miktarı 5 bin kilo, şimdi ilk 5 ayda yakalanan uyuşturucu miktarı 8 bin kilo."
"HAFİF ŞEREFLİYSEN..."
İçişleri Bakanı Soylu, HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkması gerektiği yönünde söylemler olduğunu belirterek, "Diyorlar ki ’Demirtaş hapisten çıksın.’ Kim söylüyor bunu, rahmetli Erbakan Hoca’mızın partisinin başındaki bey söylüyor. Kim söylüyor bunu, Muharrem İnce söylüyor, kim söylüyor bunu Meral Akşener söylüyor. 6-7 Ekim olaylarında bu ülkede ne oldu? 6-7 Ekim olaylarında 53 kişinin katline kim sebebiyet teşkil etti. Peki Yasin Börü’ye biz bu nasıl anlatırız?" diye konuştu. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye eleştirilerde bulunan Soylu, şunları kaydetti: "Çıkmış, Cumhurbaşkanımızın yemeğine Zeytin Dalı Operasyonu’nun kahramanı olan Metin Temel Paşa kalkmış alkışlamış diye Muharrem İnce efendi ’senin apoletlerini sökerim’ diyor. Sen çivi dahi sökemezsin de öyle bir yeteneğin yok da senin. Benim ona bir tavsiyem var, hafif şerefliysen o kahramanın apoletlerini söker, sana yakıştığı şekilde Demirtaş’ın omzuna takarsın onları."
Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(AA)
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