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Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 14:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da AK Partili gençlere yaptığı konuşmada, "Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum” dedi.

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün katıldığı AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda, bu davaya olan anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik" dedi. Soylu, "En önemli görev Trabzon Milletvekilliği'dir. En çok özlediğim kızımdır. Allah inşallah en kısa zamanda onlarla beraber olmayı nasip eder. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum" diye konuştu.

Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi'nde düzenlenen kahvaltıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki torunlarınıza anlatacağınız onurlu hikayeleriniz olacak. Etrafımızda ki mazlumların kendi gelecek nesillerine anlatacakları Türkiye adına, bu millet adına onurlu hikayeleri olacak. Burada atılan her adım verilen her karar, ortaya koyulan her süreç geleceğin şekillenmesinde büyük etkisi olacak. 20. Yüzyılın başında bu ülkeye hasta adam deniliyordu. Karlofça'dan sonra 20. yüzyılın başına kadar bu ülkeyi diz çökertebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Biz 21. yüzyılın başını da iyi hatırlıyoruz. Ekonomisi tarumar olmuş, terör içinde bitap düşmüş, deprem olduğunda parmağını kıpırdatacak mecali kalmamış, ayrı gayrılığı artmış, yorgun düşmüş bir Türkiye tablosu vardı. IMF'ye teslim olmuş bir Türkiye tablosu vardı. 20. yüzyıl başındaki Türkiye tablosunu bu millet kendi kurtuluş mücadelesi ile aştı" ifadelerini kullandı.

"SİZİN BİR ŞANSINIZ VAR"

Bazı güçlerin DAEŞ; El Kaide'yi ve bir çok terör örgütünü bahane ederek içinde bulunduğumuz coğrafyalarda 'demokrasi getireceğiz, huzur getireceğiz' diye işgal girişiminde bulunduğuna vurgu yapan Soylu "Demokrasiyi bahane ettiler. Kan, gözyaşı, petrol hesapları, Asya'nın ve Avrupa'nın merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyayı ümitsiz bir coğrafyaya dönüştürmek istediler. Biz 20. yüzyılın başında onların değerleri ile mücadele ettik. Eğer 15 yıldır AK Parti milletin oyunu almamış olsaydı, demokrasiye sımsıkı sarılmamış olsaydı, yaptığı hizmetlerle, milletle beraber olmasaydı, demokrasiyi baş tacı etmemiş olsaydı, 20. yüzyılın başında elde ettiğimiz galibiyeti 21. yüzyılın başında elde edemezdik. Liderler her zaman bulunmaz. 50 yıl, 150 yıl. Bazen bulunsa da onların kıymeti, onların o ülkeyi yönetmesi sağlanamaz. Bugün Türkiye bunu elde etmiştir. Sizin bir şansınız var, örnek alabileceğiniz, kendinize ölçü bulabileceğiniz lideriniz var" diye konuştu.

Dün şehadete düğüne gider gibi giden Jandarma özel Harekâtçılar, Jandarma Komandolar, Polis Özel Harekatçılar, Güvenlik Korucuları ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde beraber olduğunu kaydeden Soylu "3 bin 300 civan gibi delikanlı. Gönüllü olarak oraya dahil oldular. Hepsi birer aslan parçası. Hepsiyle teker teker helalleştik, sarıldık Onlarla bir şey söyledim. Biz size namusumuzu emanet ettik. Bu coğrafyanın namusu size emanettir. Biz hangi yolda yürüdüğümüzü biliyoruz. Hangi noktada gittiğimizi biliyoruz. Hangi noktada adım attığımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.

VEDA GİBİ SÖZLER: "HAKKINIZI HELAL EDİN"

İHA'nın aktardığına göre, Bakan Soylu, konuşmasının son bölümünde helallik isteyerek adeta bir veda konuşması yaptı. Bakan Soylu, "Beni hatırlayacağınız zaman bu dergaha eğri odun yanlış odun taşımaz diye, hatırlayın. Biz ahlaklı adamlarız. Siyasetin de ne olduğunu iyi bilen kardeşlerinizden biriyim. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. 21. yüzyılda bu dava sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor. Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama şunu net ve açık şekilde söylüyorum; AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda, bu davaya olan anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Sevgili gençler hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın. Lideriniz gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayın. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Sadece bende şunu hatırlayın. Trabzon'u çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Sadece bende şunu hatırlayın. Trabzon bana hayatımın en önemli ve şerefli görevini verdi. En önemli görev Trabzon Milletvekilliği'dir. En çok özlediğim kızımdır. Allah inşallah en kısa zamanda onlarla beraber olmayı nasip eder. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Trabzon

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
fazla bile durdu,biran once gitmeli gorevinde asla basarili degil
@ermanca33 adamın görevde kalması zorunuzamı gitti bu kadar terör sevicileri sizi
uzaydamı yaşıyorsun
insallah vedadır,gorevi birakmasi ulke yararina olacaktir
çok büyük bir riyakardan kurtulduk
pkk bitiren bir içişleri bakanı gelince tayyip beyin paçaları tutuştu heralde
son günlerde zaten sesi soluğu çokmıyordu demek bundanmış
bir bakana bu sözler yakışıyor mu ? recep tayyip erdoğanın nefereyim ne demek ? koskoca adamsın, bakan olmuşsun ülke yönetiminde söz sahibisin kurduğun cümleye bak.
gayet başarılı bir bakan. terörün kökünü kazimada büyük pay sahibi. dirayetli ve geri adım atmıyor. harcarlarsa yazık olur.
süleyman soylunun içişleri bakanlığından gitmesi Ak Partinin en büyük yanlışı olur.
Bu adamı harcarsa lar bu ülkede adalet bitmiş demektir
görevinin hakkını sonuna kadar veren birisi inşallah devam eder sizin gibi vatansever ler lazım .
Birinin neferi olabilmek için savaşmış olması ve o savaşı bizzat yöneterek galip çıkabilen birinin neferi olabilirsin. O yüzden en yüksek sesle her zaman ki gibi Biz Mustafa Kemal ATATÜR'ün neferleriyiz.Ve kıyamete kadar öyle kalacak.
@alexis_2014 adamsın
hadi hadi çok durdun güle güle
herkez senin gibi olsa sayın bakanım
Ne o... afrin'e mi gidiyor? 3 vakte kadar reis in arkasından söylemediği kalmaz... iddaya giren var mı?
görev değişikliği neferi olmaya devam diyor
Neferliğin boyunca yaptığın tek icraat kısmende olsa uyuşturucu ile mücadeleydi.
türkiye cumhuriyeti en iyi iç işleri bakanıydı
dune kadar muhalefetteyken yolsuzluklari ortaya cikarmazsam namerdim diyen adam degil mi bu.
NEFERİ OLACAKTINDA GEÇMİŞTE SÖYLEDİKLERİN MONTAJMIYDI
bir vatandaş olarak sana zerre kadar hakkım varsa ki mutlaka vardır
Zamanında RTE en çok sövenlerdendin ne oldu nefer oldun???????
Neferiyim ne demek kişiliksiz
Çok çalışkan bir bakandı
Şutu yemiştir.simdi ayağını yapıyor
sana ve partine zerre kaadar hakkım varsa zehir zıkkım olsun. ülkemede canım feda olsun
Allahtan youtube varda kaydediyor kim zamaninda kime ne demis.
yok gitmez..BU SÖZLER ALLAHTAN HELALLİK DİLEMEKTİR ey mynet vs..? LAİK KAFALAR DEĞİL ALLAHA SADECE ALLAHA KUL OLANLAR ALLAH YOLUNDA GİDER
bence bu sefer cok yanlis yapti ak parti yanlis karar buyuk bir oy kaybi yasayacak zaten meral ak sener akp nin oy potansiyelini dusurmustu cok yalis COK
İst. Belediye başkanı olacaktır
reizleri bununda kuyruguna basmış yürüüü anca gidersin
Anca gidersin!
ayarmı verdiler caaaanim
Bence AKP zamanının en iyi içişleri bakanı idi görevden ayrılır ise (alınır ise) üzülürüm
İpi çekilmiş anlaşılan
güle güle .. senide yedi bu akp .. çok horozlanınca böyle oluyor
Ben kişisel olarak başımıza ördüğü çoraptan ötürü hakkımı helal etmiyorum...
Sen Numan Kurtulmuş Tuğrul Türkeş Destici veeeee Final Bahçeli ne olduda RTE ci oldunuz zamanında en çok siz söverdiniz yazık size
Valla akp de onuru olan iştifa eder. Tek adama biat etmenin onurlu insana yakışacak tarafı yoktur... Tek adam yönetimi sürdürebilir bir durum değildir... Bir an önce çoğulcu aklın hakim olduğu yönetime geçilmesi gerekiyor...
Tayyip söylemediğini bırakmadı ama koltuk varya koltuk
reis ne derse o, o kadar. Allah'ım Türkiye'yi koru. Türk askerlerini ve Türk'ü koru. âmin
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