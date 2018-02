Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün katıldığı AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda, bu davaya olan anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik" dedi. Soylu, "En önemli görev Trabzon Milletvekilliği'dir. En çok özlediğim kızımdır. Allah inşallah en kısa zamanda onlarla beraber olmayı nasip eder. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum" diye konuştu.

Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi'nde düzenlenen kahvaltıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki torunlarınıza anlatacağınız onurlu hikayeleriniz olacak. Etrafımızda ki mazlumların kendi gelecek nesillerine anlatacakları Türkiye adına, bu millet adına onurlu hikayeleri olacak. Burada atılan her adım verilen her karar, ortaya koyulan her süreç geleceğin şekillenmesinde büyük etkisi olacak. 20. Yüzyılın başında bu ülkeye hasta adam deniliyordu. Karlofça'dan sonra 20. yüzyılın başına kadar bu ülkeyi diz çökertebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Biz 21. yüzyılın başını da iyi hatırlıyoruz. Ekonomisi tarumar olmuş, terör içinde bitap düşmüş, deprem olduğunda parmağını kıpırdatacak mecali kalmamış, ayrı gayrılığı artmış, yorgun düşmüş bir Türkiye tablosu vardı. IMF'ye teslim olmuş bir Türkiye tablosu vardı. 20. yüzyıl başındaki Türkiye tablosunu bu millet kendi kurtuluş mücadelesi ile aştı" ifadelerini kullandı.