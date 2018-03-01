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Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

İstifa edeceği iddialarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik köşesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmeye hazırlandığını, odasını bile topladığını hatta istifasından sonra tatil için Bolu'ya gideceğini ama Erdoğan'ın müdahalesiyle istifadan vazgeçtiğini öne sürdü. Özçelik, AK Parti'de sorunların biriktiğini ve Erdoğan'ın yakında neşteri vuracağını iddia etti

Özçelik yazısına “AK Parti’de Erdoğan’ın partinin başına geçmesiyle durulur gibi görülen tartışmalar yeniden alevlendi. Partide ciddi bir gerilim olduğu artık gizlenmiyor. Milletvekilleri, ‘Hükümetle Erdoğan arasında sıkışmaktan’ söz ediyorlar” diye başladı.

“BİRÇOK BAKAN BİRBİRİNE SELAM BİLE VERMİYOR”

Özçelik şu ifadeleri kullandı:

“İcracı makam Hükümet. Ama milletvekilleri sonuç almak için Beştepe’ye ulaşmaya çalışıyor. Bürokratlar, bakanları değil Beştepe’dekileri dinledikleri için danışmanların kapısını aşındırıyorlar.

Sorun sadece Hükümetle Beştepe arasında yaşanmıyor. Hükümet içindeki ‘Hükümetçik’ler tartışılıyor. Başbakanı dinlemeyen, fiili başbakanlık yapmak isteyen bakanlar konuşuluyor.

Bakanlar Kurulu toplantısında Erdoğan başkanlık edince başka, Binali Yıldırım başkanlık edecekse başka hava estiği ifade ediliyor.

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Başbakanlık ve AKP kulislerine yansıyanlara göre, birçok bakan birbirine selam bile vermiyor. Koridorlarda sık sık ‘Damadın adamları’, ‘Başbakanın adamları’, ‘Bağımsızlar’, ‘Doğrudan Erdoğan’la çalışanlar’ sözlerinin duyulduğu bildiriliyor.

‘Hükümetteki birliktelik, zoraki birliktelik!’ deniyor.”

“ARTIK KİMSE GİZLEMİYOR”

Özçelik yazısını şöyle sürdürdü:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifa noktasına getiren kriz herkesin dilinde. Soylu’nun Damat’la yaşadıklarını artık kimse gizlemiyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Gitme’ uyarısına rağmen, ‘Cumhurbaşkanımın talimatını yerine getirdim’ diyerek Hollanda krizini yaratan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Soylu ile kavgası dillerde. Sonrasında yaşanan gelişmeler de gazete sayfalarında.”

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BOLU’DA TATİL

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik köşesinde “İçişleri Bakanlığı koridorlarında anlatılanlara göre, Süleyman Soylu yaşadığı olaylardan sonra istifa mektubunu hazırlamış. Odasını toplamış. Bolu’da gözlerden uzak bir mekanda yerini ayırtmış. Ailesiyle birlikte tatile çıkma kararı almış. Ama son dakikada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesiyle istifadan vazgeçmiş” ifadelerini kullandı.

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“YAKINDA BİR NEŞTER VURACAK”

Yakında gerçekleşmesi beklenen kabine revizyonunu da değinen Özçelik şunları kaydetti:

“Erdoğan’a yakın AKP’liler, ‘AKP’de ve hükümette sorunların biriktiği’ görüşünde. Bu nedenle Reis’in yakında bir neşter vuracağını ifade ettiler.

Özetle, ‘Reis Bakanlar Kurulunda bir değişiklik yapacaktı. Hem de köklü bir değişiklik gerçekleştirecekti. Ama gecikti. MHP ile ittifak, Afrin operasyonu, erken seçim konusunda bir karar verilememesi işi uzattı. Ancak hükümette ipler kopma noktasında. Çok uzun bekleyeceğini sanmıyoruz’ dediler.

Daha önce Bakanlar Kurulunda sürpriz değişiklikler olabileceğini yazmıştım. Kaynaklarım ısrarlı. Karar verildiği anda hiç beklenmeyen isimlerin kabine dışında kalacağını söylüyorlar.”

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu istifa erdoğan

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
İşinize bakın işinize buradan size ekmek çıkmaz.
alleh daha beter etsin gidin artık
bu değişecek kaçıncı bakanlar kurulu.bakanların adını bilen varmı.iyiki koalisyon yok.yoksa mafolurduk
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini itiraf EDENLER dışarda birde krallar gibi yaşıyor olmaz terör örgütüne yardım ve20 yatakliktan hesap veriyor olurdu ey ADALET nerdesin
DEĞİŞECEK TABİ DIŞARIDAN GELENLERİN HEPSİNİN GİTTİĞİ GİBİ BUDA SÜLEYMAN SOYLUDA GİDECEK ÖLE ANİ ÇIKIŞLAR İLE YAPILMIYOR BU İŞLER GEÇMİŞİNİDE BİLİYORUZ
Tez vakitte ülkenin aydınlık günlere dönmesi ve saltanatın kalkması dileği ile.
''Sorun sadece Hükümetle Beştepe arasında yaşanmıyor. Hükümet içindeki ‘Hükümetçik’ler tartışılıyor.'' Eeee başkanlık için şak şak tutanlar birbirine girmeye başladı şimdiden. Tamamen işlevsizleşen bir hükümet oluştu. Başkanlığın olumsuz yönleri zamanla daha çok anlaşılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanlığa şak şak yapanlar muhalefete elbet düşecekler. Gerisi muamma.
GİTMESİ EN DOĞRU KARAR , RECEP TAYYİP ERDOĞAN YERİNE CUMHUR BAŞKANINDAN ÇOK ÖNE ÇIKIYOR. :)
Bunu size yedirmeyeceğiz oturduğunuz yerden atıp tutmayın SN. SULEYMAN SOYLU Devlet adamı devletini milletini yarı yolda bırakmaz...
Çok geç kalınmış hemen kökten değişmesi lazim
AKP başına iş aşacak. Bu damat ve bilal falan işin içindeyse harbiden başı ağrır. Buğün sülümanı götüren yarın kimi isterse götürür..
hala 28 şubatta oldugunu zanneden yazarlar var
bıkmadınız mı iddia edildi haberlerinden ?? ?'? ?'? ?%?? ??? ??? b$
ben bie iki bakanın ismini biliyorum ama görevleri durmadan değiştiği için ne i,şle iştiğal ediyor karıştırıyorum. yani memleketde vatandaşın bile kafası karışık.
HAK EDİYORLAR ÇOKTA İYİ OLUYOR KULTUK UGRUNA YALAKALIK YAPANLARI GÖRÜYORUZ ONLARDA HAK ETTİKLERİ YERDE OLACAKLARDIR YAKINDA
Bir münafık veya Kafir size bir haber getirdiğinde doğruluğunu mutlaka araştırmak gerekir ki Haber dedikodusunu yazanlar hainler ve ABD piyonları...İNANMIYORUZ......
Süleyman soylunun güney doğudaki başarıları mükemmel artık törer belası kalmadı ama birilerini rahatsız ediyor sanırım koltukdan atmaya çalışıyorlar
Başkanlık sisteminin sancıları. Daha çok birbirlerine girerler.
hani biat hani bağlılık vah vah eee nedemişler çok sıkıfılık ayrılık getirir diye ahanda oluyor işte zira bunların biatı sadece maddiyata bağlı demekki hadi hayırlısı e zaten 17 yılda ne dostluklar yıkıldı değilmi
güzelim ülkemizi ne hale getırdıler,yiyin efendiler yiyin gün olur hesabı sorulur elbet...
Fitneciler yine başlamış utanmaz adamlar
bıkmadınız mı iddia edildi haberlerinden ?? ?'? ?'? ?%?/ ??/ ??
Günümüzün yeni damat Ferit'i damat Berat.
bıkmadınız mı iddia edildi haberlerinden ?? ?'? ?'?
İbrahim Kalın, Faruk Şentop, Mustafa Ataş, Naci Bostancı, Öznur Çalık, Çiğdem Karaaslan gibi isimler yeni kabine revizyonu ile bakan olabilirler.
Türk akp de yasak olduğu için Nene hatun dedikleri bayan Osmanlıyı yıkan Hürrem olu verdi
bittmiştir
Adam olsunlar reis ne yapacağını bilir sayın hemşerim soylu dik dursun reis milletin istediğini yapacaktır soylu bakanımızı üzmeyecektir lakin devlet içinde akraba damat evlat ayrımı yapan lideri affetmeyiz artık bu son şanstır feto kumpasından sonra sayın soylu millet korumasındadır vatan sevdası aşıkar olmuştur üzeni millet üzer ve unutmaz... iç işleri bakanı ne istiyorsa yapıyorsa doğrudur önüne geçen milleti karşısına alır.
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