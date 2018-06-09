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Süleyman Soylu: "Türkiye çok yakın bir zaman dilimi içerisinde, Kandil'de bizim kahramanlarımızı görecek, Bu bizim için bir zamanlama meselesidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

Süleyman Soylu: "Türkiye çok yakın bir zaman dilimi içerisinde, Kandil'de bizim kahramanlarımızı görecek, Bu bizim için bir zamanlama meselesidir."


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