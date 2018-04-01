Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

AK Parti Hakkari İl Başkanlığınca düzenlenen siyaset akademisine katılmak için kente gelen Soylu, Yüksekova'dan helikopterle Hakkari'ye geçti. Soylu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını isteyenlere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
'KANDIRILIYORSUNUZ, BUNA GELMEYİN'
Sonra iş adamları, kendi yüzlerine söylediğim için burada da söylüyorum. Bu FETÖ sizi haraca bağlamıştı. Hisse senetlerinizi alıyorlardı, şirketlerinizin bir bölümünü alıyorlardı. Teslim olmuştunuz. Okyanus ötesine seferler düzenleniyordu. Üniversitelerini size bedava yaptırıyorlardı. Yargıyla, güvenlik kuvvetleriyle sizi tehdit ediyorlardı, şantaj yapıyorlardı. Malınızı mülkünüzü kaybediyordunuz. Şimdi başkasının zurnasını çalıyorsunuz. Avrupa size 'OHAL kalksın' diyor. Neden? 'Daha çabuk karıştıralım' diye. Kandırılıyorsunuz, buna gelmeyin. Yalvarıyoruz.
'FETÖ'YÜ BEN ÇIKARMADIM, FETÖ'YÜ AMERİKA, ALMANYA İCAT ETTİ'
Soylu, "FETÖ'yü ben çıkarmadım. FETÖ'yü kim icat etti, Amerika, Almanya. FETÖ'nün başı Amerika'da, uzantılarının bir bölümü Almanya'da diğerleri Fransa, İngiltere, Avusturya, Hollanda, oralara yayılmışlar" dedi.
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