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Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 07:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de 'olağanüstü hal kalksın' diyenleri de anlamıyorum. Biz FETÖ ile mücadelemizi bitirdik mi? Hala itiraflar, davalar devam ediyor. Hala kamunun içinde, güvenlik kuvvetlerimizin içinde FETÖ ile mücadele ettiğimiz gruplar var" dedi.

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

AK Parti Hakkari İl Başkanlığınca düzenlenen siyaset akademisine katılmak için kente gelen Soylu, Yüksekova'dan helikopterle Hakkari'ye geçti. Soylu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını isteyenlere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

  • İçişleri Bakanlığı yapıyoruz. Ülkenin birçok meselesiyle karşı karşıyayız. Türkiye 15 Temmuz'un hemen akabinde OHAL'e girdi. Türkiye'de bu nasıl olağanüstü haldir ki Türkiye yüzde 7,4 büyüdü. Türkiye'de 'olağanüstü hal kalksın' diyenleri de anlamıyorum. Biz FETÖ ile mücadelemizi bitirdik mi? Hala itiraflar, davalar devam ediyor. Hala kamunun içinde, güvenlik kuvvetlerimizin içinde FETÖ ile mücadele ettiğimiz gruplar var.

'KANDIRILIYORSUNUZ, BUNA GELMEYİN'

Sonra iş adamları, kendi yüzlerine söylediğim için burada da söylüyorum. Bu FETÖ sizi haraca bağlamıştı. Hisse senetlerinizi alıyorlardı, şirketlerinizin bir bölümünü alıyorlardı. Teslim olmuştunuz. Okyanus ötesine seferler düzenleniyordu. Üniversitelerini size bedava yaptırıyorlardı. Yargıyla, güvenlik kuvvetleriyle sizi tehdit ediyorlardı, şantaj yapıyorlardı. Malınızı mülkünüzü kaybediyordunuz. Şimdi başkasının zurnasını çalıyorsunuz. Avrupa size 'OHAL kalksın' diyor. Neden? 'Daha çabuk karıştıralım' diye. Kandırılıyorsunuz, buna gelmeyin. Yalvarıyoruz.

'FETÖ'YÜ BEN ÇIKARMADIM, FETÖ'YÜ AMERİKA, ALMANYA İCAT ETTİ'

Soylu, "FETÖ'yü ben çıkarmadım. FETÖ'yü kim icat etti, Amerika, Almanya. FETÖ'nün başı Amerika'da, uzantılarının bir bölümü Almanya'da diğerleri Fransa, İngiltere, Avusturya, Hollanda, oralara yayılmışlar" dedi.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
aman siz kandırılmayında halk kandırılsın.Sizinkinin bedelini ödemek yıllar alıyor
ohal olmasa siz bütün bunlarla mücadele edemiyomuyuz.bu kadar mı dandik bi yargı sistemimiz var yasa dışı ne varsa kanunsuz bir şey varsa koyarsın kanununu koyarsın anayasaya illaki ohal mi lazım
ama hep siz mi kandırılacaksınız?vatandaşın hakkı yok mu kandırılmaya?
Kandırılıyorsunız diyenlere bak,heryerde bangır bangır kandırıldık diyenler...
sayın bakanım. kanunlarda fetö ile mücadeleye engel olan nedir. ohal olmadan mücadele edilemiyormu?
fetonun Kim olduğu belli. milleti bu kadar da aptal yerine koymayın.
ALLAH'A ŞÜKÜR KANDIRILAMAYACAK KADAR ZEKA VERMİŞ YÜCE YARADANIM
siyasi ayagına niye dokunmuyorsunuz. gariplerle fukaralarla odacıyla kapıcıyla çaycıyla ugraşıyorsunuz. zengine siyasi ayagına niye dokunmuyorsunuz. çünkü fetöcü sizsiniz siz. ne istedinde vermedik diyen sizsiniz. hasretine dayanamıyoruz diye göz yaşı dökenlerde sizsiniz. evet fetöcü sizsiniz
HAYDAAAA YİNEMİ KANDIRILIYORUZ
Sabah sabah 1 nisan şakası mıdır nedir?
Bende fetöyle mücadelede siyasi ayağın temizlenmemesini anlamıyorum. Hendek olaylarında 1000 e yakın şehit verdiğimizde dahi OHAL ilan etmediniz. İşinize öyle geliyor ama.
yav he he. bir ömür sürsün bu fetö bitmedi çünkü. sizi zamqnında kandırdıkları gibi mi bizi kandıracaklarını sanıyorsunuz. biz gördük khk larla nasıl mücadele ettiginizi. Allah razı olsun sizden iyi ki varsınız.
Yaw. He he. En çok kandırılan kişler nerde? İyi bak bakalım. Senin partinin tamamı kandırıldı. Bunun hesabını ilerde mutlaka biririleri ( GERÇEK ve ADİL YARGI) soracaktır.
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