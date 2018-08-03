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Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

YAŞ toplantısı öncesi çarpışmaları sosyal medyada gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine Bakanı Berat Albayrak Külliye'deki toplantıda bu kez gülerek yeniden birbirlerine omuz attı.

Dün Ankara'da yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi omuz omuza çarpıştıkları görüntü sosyal medyada olay olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine Bakanı Berat Albayrak, bugün tekrar karşılaştı.

BİRBİRLERİNE OMUZ ATTILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de 100 günlük eylem planını açıkladığı toplantıya katılan iki bakan önce tokalaştı, sonra öpüştü, ardından da gülerek birbirlerine omuz attı. Bu görüntü iki bakan arasında ciddi sorunlar olduğu yorumlarını da haksız çıkarır nitelikteydi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Aslan onlar aslan,maşallah Allah nazardan korusun.
reis azarladı herhalde ikisini de :)
Samimiyetsizler.
Medya ne adi şeysin. Geçerken çarpışmış... ne oldu hemen PROVOKE
Ne kadarda sevimliler. Ne kadar eglenceliler.
YEMEZLER PATRON İKİSİNİNDE KULAĞINI ÇEKTİ ZAAR
tam tiyatral
Biraz daha omuz atarlarsa dolar 6 yı görür :)
nasılsa her şey yolunda.bakarmısınız nasılda pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar
reis kulaklarinı çekmiş. bunlar da ülke yönetecek de göreceğiz. insan biraz feyz alır yanındaki uzun adam gibi adamdan..
hayat bunlara güzel valla !
Tebrikler ülke yönettiniz (!)
Emir gelmiştir adam olun normalmiş gibi gösterin ne olsa n versen yiyen bir kitlemiz Var denmiştir
BUNLAR ANCA OMUZ ATAR. MİLLETE ALLAH SABIR VERSİN.
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