Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Dün Ankara'da yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi omuz omuza çarpıştıkları görüntü sosyal medyada olay olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine Bakanı Berat Albayrak, bugün tekrar karşılaştı.

BİRBİRLERİNE OMUZ ATTILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de 100 günlük eylem planını açıkladığı toplantıya katılan iki bakan önce tokalaştı, sonra öpüştü, ardından da gülerek birbirlerine omuz attı. Bu görüntü iki bakan arasında ciddi sorunlar olduğu yorumlarını da haksız çıkarır nitelikteydi.

