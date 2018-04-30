Süleymaniye Camisi'nin halısı yenileniyor

İSTANBUL (AA) - Süleymaniye Camisi'nin 3 bin metrekarelik ibadet ve ziyaretçi alanındaki halısı yenileniyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mimar Sinan'ın "kalfalık eserim" dediği ve "şaheseri" olarak nitelendirilen Süleymaniye Camisi'nin ibadet ve ziyaretçi bölümündeki 3 bin metrekarelik halısını yenilemek için çalışma başlattı.
Yerli yün kullanılan ve hünkar mahfilinden uyarlanılarak kırmızı renk üstüne motifler işlenen halının serilme işleminin 6 kişilik ekiple ramazana yetiştirilmesi planlanıyor.
Eski halı ise parçalar halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ihtiyacı olan camilere verilecek.
Camiyi gönüllü olarak ziyaretçilere tanıtan Erva Öztürk, yenilenen halıyı beğendiğini ifade etti.
Çinli bir turist ise "Kırmızı renkli olduğu için gösteriş ve dikkati çekici gözüküyor. Ayrıca halının ortasında yer alan desenler ise insana Allah'a doğru yöneldiğini hissettiriyor." dedi.
Fırat Delibaş yakalandı
Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?
Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum