Süleymaniye Camisi'nin halısı yenileniyor

İSTANBUL (AA) - Süleymaniye Camisi'nin 3 bin metrekarelik ibadet ve ziyaretçi alanındaki halısı yenileniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mimar Sinan'ın "kalfalık eserim" dediği ve "şaheseri" olarak nitelendirilen Süleymaniye Camisi'nin ibadet ve ziyaretçi bölümündeki 3 bin metrekarelik halısını yenilemek için çalışma başlattı.

Yerli yün kullanılan ve hünkar mahfilinden uyarlanılarak kırmızı renk üstüne motifler işlenen halının serilme işleminin 6 kişilik ekiple ramazana yetiştirilmesi planlanıyor.

Eski halı ise parçalar halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ihtiyacı olan camilere verilecek.

Camiyi gönüllü olarak ziyaretçilere tanıtan Erva Öztürk, yenilenen halıyı beğendiğini ifade etti.

Çinli bir turist ise "Kırmızı renkli olduğu için gösteriş ve dikkati çekici gözüküyor. Ayrıca halının ortasında yer alan desenler ise insana Allah'a doğru yöneldiğini hissettiriyor." dedi.

