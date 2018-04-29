TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahilde "caretta caretta" cinsi ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Kaplumbağa ölüsünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yaklaşık 5 yaşında ve 20 kilo ağırlığında olan deniz kaplumbağasını aldı.

