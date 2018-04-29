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Süleymanpaşa Sahili'nde ölü "caretta caretta" bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Sahili'nde ölü "caretta caretta" bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahilde "caretta caretta" cinsi ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Kaplumbağa ölüsünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yaklaşık 5 yaşında ve 20 kilo ağırlığında olan deniz kaplumbağasını aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dereağzı sahil Süleymanpaşa Tekirdağ

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