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Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen ağaç projeyi değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacak yaya alt geçidinin projesinde, İspanya kralı tarafından Sultan 2. Abdülhamid’e hediye edilen mantar meşesi fidanından biri olan ağacın korunması için değişiklik yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacak yaya alt geçidinin projesi, İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından 1879'da Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen 6 mantar meşesi fidanından biri olan ağacın korunması için değiştirildi.

Torbalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından ilçeye yapılması kararlaştırılan 5 yaya alt geçidinden birinin projesinde değişikliğine gidildi.

PTT binası yakınına yapılacak alt geçidin projesi, alandaki tarihi ağacın zarar görmemesi için değiştirilirken ağacın 1879 yılında İspanya Kralı tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen 6 mantar meşesi fidanından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İZBANhattının ilçeye çok büyük değer kattığına dikkati çekerek, bununla birlikte ilçenin ikiye bölündüğünü, bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak ve vatandaşın yaşam kalitesini artırmak amacıyla 5 noktaya yaya alt geçidi yapma kararı aldıklarını belirtti.

Yaya geçitlerinden ilkinin geçen yıl hizmete açıldığını, tarihi ağaç nedeniyle yapılacak alt geçitlerden birinin yerini değiştirdiklerini dile getiren Görmez, "Kaymakamlık ile PTTbinasının bulunduğubölgedetescilli, aynı zamanda tarihe tanıklık etmiş ve diplomatik anlamda da bir misyonu olan mantar meşesi ağacının zarar görmemesi içinalt geçit projesinde değişikliğe gittik. Torbalı'da son 4 yılda yeşil alan miktarını ikiye katladık. Bir ağacın bizim için önemi çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

(AA)

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