Sultan 2. Murad Parkı’na muhteşem açılış

UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Muradiye Külliyesi’nin bünyesinde barındırdığı Sultan 2. Murat Parkı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açıldı.

Bursa’nın tarihi semtlerinden olan Muradiye’deki sultan külliyeleri sahasında bulunan Sultan 2. Murat Parkı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2.5 milyon TL harcama yapılarak tamamen yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Muradiye Külliyesi’nin tarihi ve kültürel özelliklerine işaret etti. Özellikle türbelerde gerçekleştirilen çalışmalarla külliyenin 550 yıl önceki özgün haline döndüğünü ifade eden Başkan Aktaş, UNESCO’nun koruma listesine dahil ettiği alanlar içerisinde kurulu olan Sultan 2. Murat Parkı’nı yenilenen yüzüyle hizmete almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. UNESCO dünya kültür mirası listesindeki park ve çevresinin her yaş grubuna hitap edecek şekilde bir bütün olarak ele alındığını kaydeden Başkan Aktaş, “10.000 metrekarelik park alanındaki yeşil alan miktarı, 3000’den 5000 metrekareye çıkartıldı. Kötü durumda olan mevcut tesisler yıkılarak, yerine 200 metrekare alana sahip kafeterya inşa edildi. Niteliksiz mevcut yeşil alanlar, daha sağlıklı ve işlevsel yeşil doku yüzeyleri olarak elden geçirildi. Çocuk oyun alanları, ‘çocuklar için doğal malzemeden üretilerek’ onların yeteneklerini geliştirebilecekleri şekilde inşa edildi. 250 metre uzunluğuna sahip koşu parkuruyla, arzu eden vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunuldu. Park güvenliği, yeterli sayıda çevre dostu aydınlatma elemanları ile sağlanır hale geldi” dedi.

Başkan Aktaş, Sultan 2. Murat Parkı’ndaki tarihi ağaçların korunduğunu, 3000 yer örtücü ve 600 çalı bitkisinin ek olarak zemine monte edildiğini vurguladı. Parkın çevresiyle olan bağını güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için görüntü kirliliğine neden olan yapıların ortadan kaldırıldığını, açığa çıkan bölgelerin ise yeşil alan şeklinde planlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Parkın batısındaki 2. Murat Sokağı’nın zemin kaplaması yenilendi. Bölgeye otopark kazandırıldı. Kocanaip Mahallesi’ne muhtarlık binası yapıldı. Tüm bu hizmetler yaklaşık 2.5 milyon TL’ye mal oldu. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner ise konuşmasında, yenilenen Sultan 2. Murat Parkı’nın bölgeye ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Yapılan yatırım nedeniyle Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür eden Döner, “Bursa turizmine katkı sağlayacak bir hizmet. Parkımız mahallemize, bölgemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Muradiye Mahalle Muhtarı Vahide Kılıçkaya da bünyelerinde bulunan külliyenin komple restore edilmesi ve çevresinin düzenlenmesi nedeniyle Başkan Aktaş’a şükranlarını iletti. Kılıçkaya, çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği, halen ömür sürdüğü Muradiye’de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, çocuklarla birlikte parkın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da mini bir konser verdi.

Muradiye Külliyesi, , ‘mimari anlamda Osmanlı’nın ilk dönem örneklerinin yer aldığı’ Bursa’da yapılan son külliye olarak biliniyor. Türk-İslam dünyasının sayılı türbe topluluklarından birine ev sahipliği yapan külliye; camisi, hamamı, medresesi ve imareti ile birlikte görkemli bir özgünlüğe sahip. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın deyimiyle ‘sabrın acı meyvesi’ olan Muradiye, Bursalıların ve Bursa’yı ziyarete gelenlerin en çok etkilendikleri mekan olarak öne çıkıyor. Bursa’nın 2014 yılında UNESCO kültür mirası listesine girmesini sağlayan tarihi mekanlardan biri olan Muradiye’de daha önce de önemli onarımlar yapılmıştı.