Sultan 3. Selim Han, kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Osmanlı padişahlarından Sultan 3. Selim Han, vefatının 210. yılında bir grup müzisyen tarafından kabri başında anıldı.

Öğle namazı sonrası Laleli Camisi haziresinde bulunan Sultan 3. Selim Han Türbesi'nde yapılan anma etkiliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Etkinlikte, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunlarından Faruk Hemdem Çelebi ve Esin Çelebi de yer aldı.

Anmaya katılan Müzisyen Ruhi Ayangil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1808'de sarayı basan asiler tarafından kılıç, hançer darbeleriyle şehit edilen Osmanlı padişahı Sultan 3. Selim Han'ı anmak için manevi huzurunda bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet-i ebed müddet olarak anılmasının sadece bir siyasi idari devamlılığı değil, ilim, irfan, kültür ve medeniyet devamlılığını da temsil ettiğini belirten Ayangil, şöyle konuştu:

"Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi bizim iç alem medeniyetimizi ve ruh saltanatımızı temsil eden kültür sanat değerlerimiz, hususi ve musikimiz başta olmak üzere bütün bu güzellikler, bu bediiyyat manzumesi devlet-i ebed müddet olmamızın tapu senetleridir. 3. Selim Han, bu tapu senetlerini bizlere armağan eden bir yüce kişiliktir. Bestekar olarak onlarca eser bırakmıştır ve her biri bir dünya şaheseridir. Peşrevler, semailer ve klasik eserlere imza atmış bir sanatkar padişahtır. Aynı zamanda iyi bir hattattır. Divan tertip edecek kadar güçlü şairdir. İlhami mahlasıyla şiirler yazmıştır. Yani sadece bir devlet adamı, sıradan bir siyasetçi değil gerçek bir münevver ve aydınlanmacıdır, aynı zamanda yenilikçidir. Kendisini rahmetle, minnetle, hürmetle bir kez daha anıyoruz."

