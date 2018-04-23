Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantin bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kantinde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan hastanenin kantin bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürürken kantinde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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