Sultan Abdülhamid Han Şanlıurfa’da anıldı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’in girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Şanlıurfa’ya gelen "Payitaht Abdülhamid" dizisinin danışman ve oyuncuları, Sultan Abdülhamid Han’ın hatırasını yaşatmak amacıyla söyleşi programı gerçekleştirdi.
Vefatının 100. yılı sebebiyle Sultan Abdülhamid Han’ın hatırasını yaşatmak ve daha geniş kitlelere anlatmak amacıyla söyleşi, şiir ve kitap hediyesi gibi kültürel buluşmaların yer aldığı organizasyon, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sultan Abdülhamid’in hayatı, misyonu, hizmetleri ve mücadelesinin dizinin senaristleri ve danışmanları tarafından anlatıldığı etkinlik, yoğun katılım ile düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, bu tür programlar ile Sultan Abdülhamid Han’ın daha da iyi anlaşıldığına dikkati çekerek, “Sultan Abdülhamid Han’ın mirası ve eserlerinin daha iyi tanıtılmasını ümit ediyorum. Bu vesileyle büyük sultanı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.
Programda dizinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunu ve dizi danışmanı Orhan Osmanoğlu, dizi oyuncuları Volkan Keskin ve Duygu Gürcan da vatandaşlara, Abdülhamid Han’ın gençliği, tarih bilgisi ile İslam’a ve diğer dinlere karşı tavrı konularında söyleşide bulundu.
Program, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Milletvekili Yılmaztekin’in dizi oyuncuları ile dizi danışmanlarına verdiği plaketler ile son buldu.
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