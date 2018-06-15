"Sultan Abdülhamit Korosu" dünyaya barış mesajları verecek

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Bosnalı öğrencilerden oluşan "Sultan Abdülhamit Korosu", Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bağları yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor. Koronun kurucularından Orhan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna'nın Türkiye için farklı bir konumda olduğuna işaret ederek, "Birlikte 538 yıl yaşamışız. Ben de Bosna ve Türkiye arasında güzel bir ekip oluşsun ve bu ekip hem Türkiye hem Bosna hem de Avrupa'da konserler versin istedim." dedi. Türkiye Bosna Hersek Kardeşlik Platformu Başkanı da olan Çakmak, Sultan Abdülhamit'in Osmanlı Devleti'nde çok önemli bir padişah olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Ben Sultan Abdülhamit'i Cumhurbaşkanımızla çok özleştiriyorum. Bugün Sultan Abdülhamit'in yaptıklarını saymakla bitiremeyiz. Sultan Abdülhamit, Osmanlı'nın en zayıf döneminde, 33 yıl bir karış toprak vermeden ülkeyi yönetmiş ve maalesef aynı bugün yaşadığımız olaylar gibi şeyler yaşayarak tahttan indirilmiş çok önemli bir insan. Gençlerin de 'Sultan Abdülhamit kimdir acaba?' diye sorup hayatını öğrenmesini istediğimden koroya bu ismi verdim."

Çakmak, Türk-İslam dünyasının bir araya getirildiği ve harmanlandığı bir ekip kurmak istediklerine dikkati çekerek, "Korodakiler Boşnak olabilir ama Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Arapça, İngilizce şarkılar da söyleyecek. Türkçe bizim önceliğimiz. Dünyaya mesajlar ileteceğiz. Asıl hedefimiz ve amacımız bu inşallah." ifadelerini kullandı. Farklı dillerde ve dünyanın her yerinde müzikseverlerle buluşacak bir albüm çalışması yapacaklarını da kaydeden Çakmak, albümde Bosna Hersek'in geleneksel müziği sevdalinkanın yanı sıra Türk sanat müziği ile Neşet Ertaş türkülerini de koronun yorumlayacağını aktardı.

\ - "Hala Osmanlı'ya dair güçlü duygular taşıyoruz" Koronun kurucularından Samir Sibonjic de Bosna Hersek-Türkiye Kardeş Platformu'nun düzenlediği "Kardeşlik Geceleri" etkinliğine katılan sanatçılarla müzik eğitimi alan çocukların koroda bir araya geldiğini söyledi. Kardeşlik Gecesi konserinin altıncısını düzenlediklerine vurgu yapan Sibonjic, "Hedefimiz, Bosna ve Türkiye halkının sadece romantik bir ilişki kurması değil. Hedefimiz hem Türkiye'den bize misafirlerin gelmesi hem de bizim gençlerimizin Türkiye'ye giderek orayı tanımaları, o kültürü görmeleri, öğrenmeleri ve ortak değerlerimizi paylaşmaları. Biz bunu istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.