Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) iş birliğinde hazırlanan "IRCICA Arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi" açıldı.
IRCICA Genel Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Sadık Ünay, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin yaklaşık 40 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.
İslam dünyasından Türkiye ile beraber 56 ülkenin merkeze üye olduğunu belirten Ünay, IRCICA'nın hükümetler arası anlaşmayla kurulan bir merkez olduğunu ifade etti.
Ünay, Türkiye'nin bu merkezin ev sahibi olduğunu vurgulayarak, "IRCICA, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki UNESCO gibi kültür kuruluşudur. IRCICA'yı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın UNESCO'su olarak görebiliriz. IRCICA 1980'lerin başından itibaren Türkiye'de İslam tarihi, sanat, kültür ve edebiyat konularıyla ilgili çok önemli eserler çıkardı." diye konuştu.
Serginin, Sultan 2. Abdülhamid döneminde çekilen orijinal fotoğraflardan derlenen bir Bursa sergisi olduğunu anlatan Ünay, şöyle devam etti:
"Abdülhamid Han zamanında çok zengin bir fotoğraf arşivi oluşturulmuştu. Bu arşivden derlenen fotoğraflarla 2011 yılında IRCICA bir albüm meydana getirdi. Sergideki 70 civarında fotoğraf oradan derlenen ve albüm fotoğraflarının içinde yer alan eserler. Bu fırsatı bize veren Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Müzeler Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından katılımcılar, 12 Nisan'a kadar açık kalacak sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.
Serginin açılışına Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas ile vatandaşlar katıldı.
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