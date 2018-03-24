Sultan Murat Tümeni, Afrin’de PKK/PYD’nin patlayıcı madde depolarını imha etti

Teröristlerden temizlenen Afrin’de PKK/PYD’nin patlayıcı madde depoları, Sultan Murat Tümeni tarafından imha edildi.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 2. Kolordu Sultan Murat Tümeni, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere yönelik devam eden faaliyetlerde terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’deki sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve EYP’leri patlayıcıyı imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha etti. O anlarda ise sivil halk bölgeden uzaklaştırıldı.
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