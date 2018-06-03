İSTANBUL (AA) - Osmanlı padişahlarının Yeniçeri Ocağı'na baklava ikramı geleneği olan "Baklava Alayı", Sultanahmet Meydanı'nda yeniden canlandırıldı.

Etkinlik için Topkapı Sarayı'ndan çıkan temsili yeniçeri bölüğü, mehter marşları eşliğinde Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda kurulan sahneye gelen yeniçeri bölüğüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, etkinlikte yaptığı konuşmada tarihi geleneği yeniden yaşatmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değinen Suver, vatandaşların seçimde en doğru kararı vereceklerine inandığını belirtti.

Etkinlikte, Sultanahmet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara ve turistlere, 20 bin dilim baklava ikram edildi.

Etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da vatandaşlara baklava dağıttı.

- "Baklava Alayı" geleneği

Osmanlı'da 17. yüzyılın sonlarında ramazan ayının ortasında, padişahın askere iltifatı olarak saraydan Yeniçeri Ocağı'na baklava gönderilirdi.

Söz konusu dönemde, İstanbul halkı, Baklava Alayı'nı seyretmek için sokaklara çıkarken, padişaha ve askere sevgi gösterilerinde bulunurdu.

Baklavayı Osmanlı saltanatının bir sembolü haline getiren bu gelenek, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla sona erdi. Son Baklava Alayı, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından 2 ay önce yapıldı.

