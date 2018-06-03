HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sultanahmet Meydanı'nda "Baklava Alayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 02:16 | Son Güncelleme

KANUNİ Sultan Süleyman döneminde Ramazan ayının ortasında askerlere iltifat olarak baklava ikramının yapıldığı 'Baklava Alayı' canlandırıldı.  Fatih Belediyesi tarafından bu akşam iftardan sonra düzenlenen etkinlikte Topkapı Sarayı'ndan çıkan Osmanlı askerleri bohçalanmış baklava tepsilerini teslim alarak sembolik olarak kışlalara götürülüşünü gösterişli bir törenle taşıdı.

Sultanahmet Meydanı'nda "Baklava Alayı"

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) KANUNİ Sultan Süleyman döneminde Ramazan ayının ortasında askerlere iltifat olarak baklava ikramının yapıldığı 'Baklava Alayı' canlandırıldı.
Fatih Belediyesi tarafından bu akşam iftardan sonra düzenlenen etkinlikte Topkapı Sarayı'ndan çıkan Osmanlı askerleri bohçalanmış baklava tepsilerini teslim alarak sembolik olarak kışlalara götürülüşünü gösterişli bir törenle taşıdı. Emir komuta zinciri şeklinde yapılan yürüyüşte asker bölümleri kortej halinde Sultahahmet Camii'nin önlerine kaadar geldi. 'Baklava Alayı' olarak nitelendirilen bu görsel şöleni binlerce kişi heyecanla izledi.

Osmanlı padişahlarının Yeniçeri Ocağı'na baklava ikramı geleneği "Baklava Alayı", Sultanahmet Meydanı'na mehter marşları ile geldiği gibi aynı şekilde dönerken burada dua edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun sembollerinden biri olan 'Baklava Alayı'nın ardından Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye birer dilim baklava ikram edildi.
(FOTOĞRAFLI)

Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Meydanı'nda

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı varGümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldıDenizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.