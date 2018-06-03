Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) KANUNİ Sultan Süleyman döneminde Ramazan ayının ortasında askerlere iltifat olarak baklava ikramının yapıldığı 'Baklava Alayı' canlandırıldı. Fatih Belediyesi tarafından bu akşam iftardan sonra düzenlenen etkinlikte Topkapı Sarayı'ndan çıkan Osmanlı askerleri bohçalanmış baklava tepsilerini teslim alarak sembolik olarak kışlalara götürülüşünü gösterişli bir törenle taşıdı. Emir komuta zinciri şeklinde yapılan yürüyüşte asker bölümleri kortej halinde Sultahahmet Camii'nin önlerine kaadar geldi. 'Baklava Alayı' olarak nitelendirilen bu görsel şöleni binlerce kişi heyecanla izledi. Osmanlı padişahlarının Yeniçeri Ocağı'na baklava ikramı geleneği "Baklava Alayı", Sultanahmet Meydanı'na mehter marşları ile geldiği gibi aynı şekilde dönerken burada dua edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun sembollerinden biri olan 'Baklava Alayı'nın ardından Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye birer dilim baklava ikram edildi.

