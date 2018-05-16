Sultanahmet Meydanı'nda ilk İftar heyecanı

Ali AKSOYER-Alişan KOYUNCU-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL
Ramazan aynının ilk iftarında binlerce kişi, Sultanahmet Meydanı'nda buluştu
Ramazan ayının ilk iftarında Sultanahmet Meydanı’nda kurulan sofraya İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Fatih belediyesinin düzenlediği iftar yemeğinde buluşan binlerce kişi, ilk orucu meydanda kurulan sofrada açtı. İftardan saatler önce Sultanahmet Meydanı’na gelen yoğun kalabalık, meydanda kurulan sofraya oturarak ezanın okunmasını bekledi. Mehter takımının gösterisi, bekleyenler tarafından ilgiyle izlendi. Top atışının yapılmasının ardından binlerce kişi, dualar eşliğinde ramazan ayının ilk orucunu açtı.
Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, birlik beraberliğin sağlanmasının amaçlandığı Ramazan sofralarına katılanlara teşekkür etti.
(FOTOĞRAF)
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