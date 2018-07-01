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Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:44 | Son Güncelleme

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı, kazada ölen ya da yaralanan olmazken seferler çift yönü olarak durduruldu. Ekiplerin çalışması sonucu arızalı araç buradan kaldırıldı. Tramvay seferleri normale döndü.

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızası dolayısıyla bir süre aksadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Bu arada, ekiplerin çalışması sonucu arızalı araç buradan kaldırıldı. Tramvay seferleri normale döndü.

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