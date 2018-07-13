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Sultanahmet'te "Gazete Manşetlerinde 15 Temmuz sergisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 22:46 | Son Güncelleme

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İstanbul,DHA - İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasına ilişkin bazı ulusal gazetelerin manşetlerinden oluşan  "Gazete Manşetlerinde 15 Temmuz" konulu serginin açılışını yaptı.

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İstanbul,DHA - İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasına ilişkin bazı ulusal gazetelerin manşetlerinden oluşan "Gazete Manşetlerinde 15 Temmuz" konulu serginin açılışını yaptı. Serginin 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanılanlara yönelik hafızaları tazeleyeceğini belirten Şahin, "Geriye dönüp bakıldığında geleceğe dönük bir perspektif olma adına çok önemli fonksiyonu olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Sultanahmet'teki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde gerçekleşen "Gazete Manşetlerinde 15 Temmuz" adlı serginin açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da katıldı. Törende konuşan Vali Şahin, başta 15 Temmuz ve Kurtuluş Savaşı şehitleri olmak üzere tüm şehitlere başsağlığı diledi ve şehitleri rahmetle andı.

"BU MİLLET BÖYLE BİR İHANETE HİÇBİR ZAMAN MARUZ KALMADI"

15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yılında olduklarını hatırlatan Şahin, "Bu millet savaşlar gördü. Birçok zorluklar gördü ama herhalde böyle bir ihanete hiçbir zaman maruz kalmamıştı. Bu ihanet, bu milletin emaneti olan üniformalarla, imkanlarla, araç ve gereçlerle millete saldırının maalesef dışavurumu oldu. Bizi de toplumu da çok yordu" diye konuştu. Vali Şahin, özellikle tarihçilerden, şairlerden, edebiyatçılardan, ressamlardan ve bütün münevverlerden 15 Temmuz üzerinde durmaları gerektiğine dikkat çekerek, onlardan bu konuyu işlemelerini ve gelecek nesillere aktarılacak eserler bırakmalarını istedi.

"O GECE GERÇEKTEN ÇOK UZUN BİR GECEYDİ"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarına ilişkin konuşan Vali Şahin, şunları söyledi:

"O gece gerçekten çok uzun bir geceydi. Şöyle bir baktığımda, 'ne yaptım, ne ettim' diye hatırlamaya çalıştığımda sadece kendi telefonumla yaptığım görüşmeler 400'ün üzerinde. Bir de o gün birlikte olduğumuz başka arkadaşlarımızın, koruma arkadaşların telefonlarıyla muhabere kurduk. Artık sayısı ne kadar onu bilmiyorum. Ancak o beş, altı saatlik sürede yapılan muhabere bu. O günün etkileri belki bundan sonra daha fazla ortaya çıkacaktır ama daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılacaktır."

Vasip Şahin, serginin 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanılanlara yönelik hafızaları tazeleyeceğini, geriye dönüp bakıldığında ise geleceğe dönük çok önemli bir perspektif olma adına çok önemli fonksiyonu olacağını dile getirdi.

COŞKUN YILMAZ: ULUSAL BASININ 15 TEMMUZ'A BAKIŞINI ORTAYA KOYDUK

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise sergiye dair yaptığı konuşmasında, "Ulusal basının bir haftalık 15 Temmuz'a bakışını ortaya koymaya çalıştık. Bu serginin birkaç özelliği var. Herşeyden önce resimler hem olayı hem olay sonrası tepkileri anlatıyor. Aynı şekilde toplumun her kesiminin görüşleri bir arada değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ile törene katılanlar, ulusal gazetelerin manşetlerine yansıyan 15 Temmuz konulu sergiyi gezdiler.

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