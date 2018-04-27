SULTANAHMET'TE OTELDE YANGIN : 5 YARALI 

*Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci yaralandı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Sultanahmet'te bulunan bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı.
Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci yaralandı. Yaralı itfaiye eri arkadaşları tarafından taşınarak ambulansa konuldu.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Yaralı itfaiye erinin çıkarılması
-Ambulansa konulması
-Ambulansın gidişi
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların kurtarılması
-Sağlık ekipleri
-Sauna bölümünden görüntüler
-İtfaiyenin çalışmaları
-Detaylar
27.04.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180427048
27.04.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180427051
27.04.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180427070
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