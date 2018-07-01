SULTANAHMET'TE TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI; SEFERLER DURDU (1)

Ersan SAN / İstanbul DHA

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı, seferler çift yönü olarak durduruldu.

Eminönü yönünden Topkapı istikametinde ilerleyen tramvay saat 18.30 sıralarında raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular tahliye edildi. Tramvay aracı geri geri giderek tekrar raya girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalar yaptı. Araçlar boş halde test amaçlı rayların üzerinden geçmeye başladı. Testlerin ardından yolcu alımına başlanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Test için seyreden tramvay

