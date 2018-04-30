  SULTANAHMET'TEKİ YANGINDA YARALI İTFAİYECİNİN OTELDEN ÇIKARILMA GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Sultanahmet'teki otel yangınında yaralanan itfaiye eri Taner Çebi tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Çebi yaralandıktan sonra otelden çıkarılırken kameralara yansımıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Çebi'nin ambulansa taşınması
-Detaylar
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