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  SULTANAHMET'TEKİ YANGINDA YARALI İTFAİYECİNİN OTELDEN ÇIKARILMA GÖRÜNTÜLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Sultanahmet'teki otel yangınında yaralanan itfaiye eri Taner Çebi tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Sultanahmet'teki otel yangınında yaralanan itfaiye eri Taner Çebi tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Çebi yaralandıktan sonra otelden çıkarılırken kameralara yansımıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Çebi'nin ambulansa taşınması
-Detaylar

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