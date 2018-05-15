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Sultanbeyli Devlet Hastanesinde "lazer ile kapalı bel fıtığı" ameliyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Devlet Hastanesinde "lazer ile kapalı bel fıtığı" ameliyatı

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki bir beyin cerrahi hekiminin tavsiyesi üzerine Kahire'den İstanbul'a gelen hastaya, Sultanbeyli Devlet Hastanesinde "lazer ile kapalı bel fıtığı" ameliyatı yapıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının başında yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde bir ilk gerçekleşti.

Lazer ile kapalı bel fıtığı ameliyatı tekniğinin Türkiye'de sınırlı sayıda doktor tarafından uygulandığını öğrenen S.E. adlı hasta, Sultanbeyli Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Çiğdem Mumcu ile iletişime geçerek, bu teknikle ameliyat olmak istediğini bildirdi.

Bel fıtığı nedeniyle 10 yıldır bel ve sol bacak ağrısı olan 52 yaşındaki hasta, lazer ile kapalı bel fıtığı ameliyatı ile 45 dakikalık bir operasyon sonrası sağlığına kavuşarak, ülkesine döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Çiğdem Mumcu, çoğunlukla fizik tedavi uygulamaları ve ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalar için epiduroskopinin en ideal tedavi yöntemi olarak düşünüldüğünü aktardı.

Epiduroskopi ile belde aynı anda üç disk aralığında problemi olan hastaların tedavi edilebildiğini belirten Mumcu, daha önce bel fıtığı ameliyatı olmuş ve şikayetleri geçmemiş hastaların da bu ameliyattan fayda gördüklerini kaydetti.

Sultanbeyli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Bulut da Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada itibariyle çevre ülkelere sağlık sunumu açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktararak, "Sağlık turizmi açısından Sultanbeyli Devlet Hastanesi, minimal invazif bel fıtığı ameliyatları deneyimi açısından yeterli bilgi ve donanıma sahiptir." ifadesini kullandı.

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bel fıtığı ameliyatı Sultanbeyli devlet hastanesi

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