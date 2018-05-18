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SULTANBEYLİ'DE ÇOCUKLAR FRENİ BOŞALAN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 02:09 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA Sultanbeyli'de freni boşalan TIR, 2 katlı binanın giriş katına çarparak dudu.

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultanbeyli'de freni boşalan TIR, 2 katlı binanın giriş katına çarparak dudu. Kazadan TIR sürücüsü hafif yaralanırken o sırada mahalle arasında oyun oynayan çocuklar TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sultanbeyli'de facianın eşiğinden dönülen kaza dün saat 18:00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Berat Caddesi Ağa Sokak üzerinde gerçekleşti. TIR sürücünün park etmeye çalıştığı aracın bir anda freni boşaldı. Freni boşalan 34 GD 4465 plakalı TIR'ın oyun oynayan çocukların üzerine doğru ilerlediğini gören bir kadının çığlığı, çocukları TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtardı. Kazada can kaybı yaşanmazken 2 katlı binanın giriş katına çarparak durabilen TIR sürücüsü Enis Ateş, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise olayda hafif yaralanan TIR sürücüsüne olay yerinde ilk sağlık müdahalesini yaptı.

Binaya uzanan elektrik kabloluları ekiplerce kesilirken, doğalgaz ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için doğalgaza panosuna müdahale etti. Kazayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen TIR'ın sürücüsü Enis Ateş kazayı şöyle anlattı: "Arabayı park edecektim, arabanın freni tutmadı, tutmayınca panik yaptım ve aşağıya attım kendimi, durduramadım arabayı buraya kadar geldim. Herhangi kimseye bir şey olmadı" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görünt
-Kazaya karışan TIR
-itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar

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