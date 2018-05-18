Sultanbeyli'de çocuklar freni boşalan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise olayda hafif yaralanan TIR sürücüsüne olay yerinde ilk sağlık müdahalesini yaptı.

Binaya uzanan elektrik kabloluları ekiplerce kesilirken, doğalgaz ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için doğalgaza panosuna müdahale etti. Kazayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen TIR'ın sürücüsü Enis Ateş kazayı şöyle anlattı: "Arabayı park edecektim, arabanın freni tutmadı, tutmayınca panik yaptım ve aşağıya attım kendimi, durduramadım arabayı buraya kadar geldim. Herhangi kimseye bir şey olmadı" dedi.

